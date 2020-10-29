Palit GeForce RTX 3070 создана для энтузиастов

Несмотря на то, что на рынке видеокарт можно наблюдать некий дефицит новых продуктов от компании NVIDIA, некоторые партнеры все же умудряются выпускать свои новинки и продавать их по разумным ценам. Среди этих партнеров стоит выделить компанию Palit, которая не только умудряется продавать свои новинки за вменяемые деньги, но и даже успевает анализировать свежие новинки. Например, производитель готовит к релизу видеокарту Palit GeForce RTX 3070, которая обладает неплохим потенциалом для разгона. Этого предостаточно, чтобы энтузиаст, купивший данную модель, мог с удовольствием играть в игры, заниматься разгоном или монтажом видео. Стоимость модели пока что не называется, но она, конечно, будет отличаться от цен на референсные модели.