Palit анонсирует видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti серий GameRock и GamingPro

Компания Palit анонсирует видеокарты GeForce RTX RTX 3080 Ti/RTX 3070 Ti серий GameRock и GamingPro. Флагманская серия GameRock от Palit призвана обеспечить максимальную производительность в играх, пониженные температуры в нагрузке и яркую подсветку Angel RGB.

В видеокартах Palit GeForce RTX 3070 Ti используется система охлаждения с запатентованными шестью тепловыми трубками в виде двойной U. Такая система охлаждения позволила снизить температуру графического процессора на 5 градусов. Серия GamingPro оснащена улучшенными вентиляторами TurboFan 3.0. Дизайн видеокарты выполнен в черном стиле с серебристыми акцентами, а также ARGB-подсветкой.

Серия GameRock представлена моделями GeForce RTX 3080 Ti GameRock и GeForce RTX 3070 Ti GameRock, также есть версии с OC. В свою очередь GamingPro, представлена двумя видеокартами: GeForce RTX 3080 Ti GamingPro и GeForce RTX 3070 Ti GamingPro.