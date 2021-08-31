Palit демонстрирует видеокарту GeForce RTX 3070Ti Chameleon

Компания Palit анонсировала видеокарту GeForce RTX 3070Ti в дизайне Chameleon. Производитель применил уникальный подход к созданию модели, видеокарта получит цветовое исполнение, которое может менять цвет.

Утверждается, что цвет меняется под каждым углом и меняется в зависимости от условий освещения. На данный момент данное решение применено на модель GeForce RTX 3070Ti, но мы ожидаем увидеть применение уникального дизайна Chameleon и в других видеокартах серии RTX 30.

Palit GeForce RTX 3070Ti Chameleon оснащена мощной системой охлаждения с двухслотовой конструкцией и тремя вентиляторами. Модель получит повышенные частоты. Металлическую пластину с вентиляционные отверстиями, двумя 8-контактными разъемами питания GPU.

Когда выйдет видеокарта Palit GeForce RTX 3070Ti Chameleon не сообщается.
Комментарии и отзывы Palit GeForce RTX 3070Ti Chameleon
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