Palit демонстрирует видеокарту GeForce RTX 3070Ti Chameleon

Утверждается, что цвет меняется под каждым углом и меняется в зависимости от условий освещения. На данный момент данное решение применено на модель GeForce RTX 3070Ti, но мы ожидаем увидеть применение уникального дизайна Chameleon и в других видеокартах серии RTX 30.
Palit GeForce RTX 3070Ti Chameleon оснащена мощной системой охлаждения с двухслотовой конструкцией и тремя вентиляторами. Модель получит повышенные частоты. Металлическую пластину с вентиляционные отверстиями, двумя 8-контактными разъемами питания GPU.
Когда выйдет видеокарта Palit GeForce RTX 3070Ti Chameleon не сообщается.