Palit представила RTX 4070 и RTX 4060 Ti серии White

Сегодня, 15 мая, компания Palit официально представила видеокарты RTX 4070 и RTX 4060 Ti серии White — это отличная новость для тех пользователей, которые давно хотели собрать красивый компьютер в белом цвете, но не могли найти подходящую видеокарту по цвету и характеристикам. Новые модели предоставляют возможность эту проблему исправить — производитель окрасил декоративный кожух в белый цвет, а также бэкплейт, так что теперь можно собрать очень стильный игровой или рабочий компьютер. Важно отметить, что видеокарты поставляются с фирменными вентиляторами диаметром 95 мм, которые мощно продувают видеокарту и позволяют выжимать из неё максимум производительности.

При этом если на видеокарту не оказывается высокое давление в играх или приложениях, то вентиляторы вовсе останавливаются и не издают никакого шума. Это очень классно — в рабочих задачах вы можете листать браузер или какие-то мультимедийные приложения, не слыша вентиляторы от слова совсем, а уже в играх при пиковых нагрузках они будут работать для охлаждения графического процессора и чипов памяти. И, конечно, стоит понимать, что видеокарты поддерживают технологию DLSS 3, которая позволяет генерировать кадры в играх и тем самым повышать производительность на достаточно высокую отметку. Для тех, кто хочет купить видеокарту и не обновлять её в течение длительного срока, это залог того, что даже спустя пять лет производительности видеокарты будет предостаточно для любых задач.