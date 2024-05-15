Palit представила RTX 4070 и RTX 4060 Ti серии White…

При этом если на видеокарту не оказывается высокое давление в играх или приложениях, то вентиляторы вовсе останавливаются и не издают никакого шума. Это очень классно — в рабочих задачах вы можете листать браузер или какие-то мультимедийные приложения, не слыша вентиляторы от слова совсем, а уже в играх при пиковых нагрузках они будут работать для охлаждения графического процессора и чипов памяти. И, конечно, стоит понимать, что видеокарты поддерживают технологию DLSS 3, которая позволяет генерировать кадры в играх и тем самым повышать производительность на достаточно высокую отметку. Для тех, кто хочет купить видеокарту и не обновлять её в течение длительного срока, это залог того, что даже спустя пять лет производительности видеокарты будет предостаточно для любых задач.