Palit представила графические карты GeForce RTX 3060 Ti серий GamingPro и Dual

Palit запускает видеокарты GeForce RTX 3060 Ti серий GamingPro и Dual. GeForce RTX 3060 Ti способна обеспечить высокую игровую производительность в разрешении 1080p и 1440p. Новая архитектура поддерживает новейшие технологии NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex и NVIDIA Broadcast.

Серия GamingPro от Palit оснащена системой охлаждения с тремя вентиляторами. Кожух карты окрашен в черный цвет с акцентами серебристого. Видеокарта имеет ARGB-подсветку. Обе серии получат OC версию с повышенными частотами: GeForce RTX 3060 Ti GamingPro OC, GeForce RTX 3060 Ti GamingPro, GeForce RTX 3060 Ti Dual OC, GeForce RTX 3060 Ti Dual.

Серия Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual представлена в более компактном размере. Здесь реализована двухслотовая конструкция с двумя вентиляторами. RGB-подсветка освещает боковую сторону с логотипом. Видеокарта имеет матовый черный кожух и бэкплейт.