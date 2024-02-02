Palit представила видеокарты GeForce RTX 3050 на 6 ГБ

Сегодня компания Palit, ведущий производитель видеокарт в мире, официально представил новую линейку видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3050 6 ГБ — речь про серии KalmX и StormX. Новинки уже поступили в продажу и они предоставляют приличную производительность по вполне разумной цене — видеокарты используют архитектуру Ampere, оснащены RT-ядрами для различного рода вычислений, при этом оснащаются памятью GDDR6 и фирменными системами охлаждения от производителя. Например, видеокарта серии StormX поставляется с одним вентилятором в активной системе охлаждения и идеально подходит для компактных компьютеров, куда большие модели просто физически не поместятся. Важно отметить, что данная видеокарта поступит в продажу как в базовом формате, так и в ОС-версии (разогнанная с завода видеокарта).

Видеокарта серии KalmX выглядит ещё более интересным решением — в данном случае видеокарта поставляется с радиатором без активной системы охлаждения, так что в компьютере такая видеокарта не будет издавать лишнего шума от слова совсем. Более того, стоит понимать, что данные видеокарты не требуют подключения питания от блока питания посредством кабелей — из-за того, что видеокарта потребляет мало энергии, ей хватит и питания от разъёма PCI-E, что ещё больше упрощает сборку. Отличные новости для тех, кто хочет собрать производительную игровую или рабочую систему за адекватные деньги — теперь у вас есть просто шикарные новинки для выполнения поставленной задачи.
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