Palit представила видеокарты серии GeForce RTX 40 SUPER

Ещё есть серия видеокарт GeForce RTX 4070 Ti SUPER JetStrem, GamingPro и GamingPro White, которая предоставляет производительность на уровне RTX 3090 Ti, а это флагманская видеокарта с невероятными возможностями прошлого поколения. На выбор геймеру предоставляют строгий дизайн, либо же вариант с подсветкой в белом или чёрном исполнении. Продажи этих видеокарт стартуют официально с 24 января. Завершает список новинок две модели GeForce RTX 4080 SUPER JetStream и GamingPro, которые демонстрируют наибольшую производительность среди всех новинок от NVIDIA. Обе видеокарты поставляются с тремя вентиляторами в системе охлаждения, они выглядят очень стильно и отправятся в продажу 31 января. Сообщить цены пока что не можем — их не раскрывают.