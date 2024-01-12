Palit представила видеокарты серии GeForce RTX 40 SUPER

Компания Palit, один из ведущих производителей видеокарт в мире, официально представила серию графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER, которая состоит из трёх производительных моделей — GeForce RTX 4070 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER и GeForce RTX 4080 SUPER. Видеокарты сами по себе достаточно производительные и предоставляют отличное соотношение цены к производительности, плюс у производителя есть несколько вариантов исполнения на любой вкус, цвет и кошелёк. Например, есть видеокарты GeForce RTX 4070 SUPER JetStream и Dual, которые предоставляют предельно строгий дизайн корпуса и три или два (соответственно) вентилятора в системе охлаждения — они поступят в продажу с 17 января.

Ещё есть серия видеокарт GeForce RTX 4070 Ti SUPER JetStrem, GamingPro и GamingPro White, которая предоставляет производительность на уровне RTX 3090 Ti, а это флагманская видеокарта с невероятными возможностями прошлого поколения. На выбор геймеру предоставляют строгий дизайн, либо же вариант с подсветкой в белом или чёрном исполнении. Продажи этих видеокарт стартуют официально с 24 января. Завершает список новинок две модели GeForce RTX 4080 SUPER JetStream и GamingPro, которые демонстрируют наибольшую производительность среди всех новинок от NVIDIA. Обе видеокарты поставляются с тремя вентиляторами в системе охлаждения, они выглядят очень стильно и отправятся в продажу 31 января. Сообщить цены пока что не можем — их не раскрывают.
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