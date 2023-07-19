Palit представила видеокарту GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ JetStream

Вчера компания Palit, ведущий производитель видеокарт в мире, официально анонсировала релиз своей видеокарты GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ версии JetStream, построенной на новейшей архитектуре NVIDIA Ada Lovelace. Стоит напомнить, что видеокарта GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ представляет собой улучшенную версию предшественника, RTX 4060 Ti 8 ГБ, только памяти в данном случае в два раза больше. И благодаря удвоенному объему памяти новая модель обеспечивает геймеров необходимой мощностью для работы с графически требовательными играми. Кроме того, пользователи могут использовать революционные технологии вроде NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Reflex или трассировки лучей в режиме реального времени.

Также стоит обратить ваше внимание на то, что видеокарта Palit GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ JetStream выполненная в чёрном цвете с декоративными геометрическими узорами, у неё нет никакой светодиодной подсветки, которая бы портила ощущение от строгого внешнего вида, но при этом очень эффективная система охлаждения. Её сдержанный дизайн предназначен для тех пользователей, которые предпочитают функциональность. При этом, безусловно, никаких проблем с производительностью у данного решения нет, как и с охлаждением — данная компания всегда славилась достойными кулерами, так что переживать точно не стоит. Кроме того, тесты моделей на 8 ГБ (а в остальном они с новинкой идентичны) показали, что у этой видеокарты просто шикарные температуры работы под нагрузкой.