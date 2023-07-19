Palit представила видеокарту GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ JetStream

Вчера компания Palit, ведущий производитель видеокарт в мире, официально анонсировала релиз своей видеокарты GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ версии JetStream, построенной на новейшей архитектуре NVIDIA Ada Lovelace. Стоит напомнить, что видеокарта GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ представляет собой улучшенную версию предшественника, RTX 4060 Ti 8 ГБ, только памяти в данном случае в два раза больше. И благодаря удвоенному объему памяти новая модель обеспечивает геймеров необходимой мощностью для работы с графически требовательными играми. Кроме того, пользователи могут использовать революционные технологии вроде NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Reflex или трассировки лучей в режиме реального времени.

Также стоит обратить ваше внимание на то, что видеокарта Palit GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ JetStream выполненная в чёрном цвете с декоративными геометрическими узорами, у неё нет никакой светодиодной подсветки, которая бы портила ощущение от строгого внешнего вида, но при этом очень эффективная система охлаждения. Её сдержанный дизайн предназначен для тех пользователей, которые предпочитают функциональность. При этом, безусловно, никаких проблем с производительностью у данного решения нет, как и с охлаждением — данная компания всегда славилась достойными кулерами, так что переживать точно не стоит. Кроме того, тесты моделей на 8 ГБ (а в остальном они с новинкой идентичны) показали, что у этой видеокарты просто шикарные температуры работы под нагрузкой.
У NVIDIA GeForce RTX 4090 опять плавится коннектор питания…
Многие пользователи из сети думали, что проблема с перегревом 16-контактного разъёма (12VHPWR) уже далеко…
Oracle инвестирует миллиарды в ИИ…
Лидер облачных вычислений Oracle раскрыл свои планы по инвестированию миллиардов долларов на чипы искусст…
Цена на NVIDIA GeForce RTX 4080 упала на 100 долларов…
В США видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 теперь доступны почти на 100 долларов дешевле, чем их рекомендов…
Вентиляторы с RTX 4090 Founders Edition оказались крайне эфф…
Энтузиаст выяснил, что видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition используют последнее поколение…
NVIDIA готовит к релизу H100 на 94 ГБ…
Если верить информации инсайдеров, вычислительная система, которую в сети привыкли называть видеокартой, …
NVIDIA будет ставить в RTX 4070 дефектные чипы от RTX 4080…
Сегодня появилась информация от довольно известного инсайдера kopite7kimi о возможном втором варианте вид…
NVIDIA улучшила технологию DirectStorage…
Последний Game Ready драйвер GeForce 535.98 от компании NVIDIA внёс поддержку Diablo IV и исправил множес…
Sparkle впервые за десять лет представила видеокарту…
Тайваньский производитель Sparkle, один из старых партнёров NVIDIA, вернулся на рынок графических карт с …
Обзор Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock (PA-RTX4070Ti GameRock 12G). Тесты с Intel Core i5-13400Обзор Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock (PA-RTX4070Ti GameRock 12G). Тесты с Intel Core i5-13400
Обзор и тесты Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming. Видеокарта для 1080p и 1440p с лучами и DLSS 3Обзор и тесты Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming. Видеокарта для 1080p и 1440p с лучами и DLSS 3
Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC 12GB (NED407TH19K9-1046G)Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC 12GB (NED407TH19K9-1046G)
Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4080 GameRock 16GB (NED4080019T2-1030G)Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4080 GameRock 16GB (NED4080019T2-1030G)
Обзор и тест видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OCОбзор и тест видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor