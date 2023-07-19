Palit представила видеокарту GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ JetStream

Также стоит обратить ваше внимание на то, что видеокарта Palit GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ JetStream выполненная в чёрном цвете с декоративными геометрическими узорами, у неё нет никакой светодиодной подсветки, которая бы портила ощущение от строгого внешнего вида, но при этом очень эффективная система охлаждения. Её сдержанный дизайн предназначен для тех пользователей, которые предпочитают функциональность. При этом, безусловно, никаких проблем с производительностью у данного решения нет, как и с охлаждением — данная компания всегда славилась достойными кулерами, так что переживать точно не стоит. Кроме того, тесты моделей на 8 ГБ (а в остальном они с новинкой идентичны) показали, что у этой видеокарты просто шикарные температуры работы под нагрузкой.