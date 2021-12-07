Palit представляет серию видеокарт GeForce RTX 2060 12 ГБ Dual

Palit Microsystems Ltd, крупнейший партнер NVIDIA в области графики, сегодня выпустила видеокарты GeForce RTX 2060 Dual Series 12 ГБ, ускоренные революционной архитектурой NVIDIA Turing. GeForce RTX 2060 12 ГБ является премиальной версией своего предшественника - RTX 2060 6 ГБ. Усовершенствованный за счет удвоенного объема памяти и усиленных ядер CUDA, новый вариант 12 ГБ дает вам достаточно мощности, чтобы справиться с новейшими играми, требовательными к графике. У вас также будет полный доступ к революционным технологиям, включая NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, трассировку лучей в реальном времени и многое другое.

Palit GeForce RTX ™ 2060 12 ГБ имеет классическую конструкцию с двумя 90-миллиметровыми вентиляторами с интеллектуальным управлением оборотами вентиляторов и системой охлаждения для оптимизации воздушного потока и эффективного рассеивания тепла. Новая модель обеспечивает низкие температуры, минимальный уровень шума и максимальную стабильность в работе, чтобы геймеры и создатели контента могли наслаждаться конкурентоспособной производительностью.