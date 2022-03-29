Palit выпустила видеокарту GeForce RTX 3090 Ti GameRock

Компания Palit, ведущий производитель видеокарт, сегодня выпустила серию GeForce RTX 3090 Ti GameRock на базе архитектуры NVIDIA Ampere. Разработанная для самых требовательных геймеров и создателей контента, GeForce RTX 3090 Ti оснащена рекордными 10 752 ядрами CUDA и может похвастаться мощностью 78 RT-TFLOP, 40 Shader-TFLOP и 320 Tensor-TFLOPs. И она оснащена 24 ГБ самой быстрой памятью GDDR6X 21 Гбит/с, обеспечивающей пропускную способность памяти 1 ТБ/с.

Palit GeForce RTX 3090 Ti GameRock создана для энтузиастов и геймеров, которые хотят получить непревзойденный игровой опыт и максимально эффективную мультимедийную производительность. Модель не только имеет 90% площади освещения ARGB, но также имеет чудовищную тепловую конструкцию с комплектами пластин для литья под давлением Triple A и запатентованными тепловыми трубками Double-U для оптимизированного охлаждения.

Обновленная опора Palit VGA поставляется вместе с GeForce RTX 3090 Ti GameRock, чтобы свести к минимуму риск изгиба карты и повреждения слота. Новые режимы освещения ARGB, эксклюзивные для серии Palit GameRock, также доступны для модели GeForce RTX 3090 Ti. Теперь у пользователей есть больше вариантов ARGB для раскрытия своей индивидуальности с помощью программного обеспечения Palit ThunderMaster.