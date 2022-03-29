Palit выпустила видеокарту GeForce RTX 3090 Ti GameRock

Palit GeForce RTX 3090 Ti GameRock создана для энтузиастов и геймеров, которые хотят получить непревзойденный игровой опыт и максимально эффективную мультимедийную производительность. Модель не только имеет 90% площади освещения ARGB, но также имеет чудовищную тепловую конструкцию с комплектами пластин для литья под давлением Triple A и запатентованными тепловыми трубками Double-U для оптимизированного охлаждения.
Обновленная опора Palit VGA поставляется вместе с GeForce RTX 3090 Ti GameRock, чтобы свести к минимуму риск изгиба карты и повреждения слота. Новые режимы освещения ARGB, эксклюзивные для серии Palit GameRock, также доступны для модели GeForce RTX 3090 Ti. Теперь у пользователей есть больше вариантов ARGB для раскрытия своей индивидуальности с помощью программного обеспечения Palit ThunderMaster.