Память для смартфонов продолжает сильно дорожать

В свежем отчёте компания TrendForce сообщила, что стоимость памяти продолжает стремительно расти и уже сейчас формирует почти половину себестоимости смартфона. На этом фоне Apple пока остаётся относительно защищённой благодаря ранее внедрённым мерам по контролю затрат. Согласно свежему анализу, цена конфигурации памяти 8 ГБ + 256 ГБ в 1 квартале 2026 года выросла почти на 200% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, фактически увеличившись примерно втрое. Если раньше память занимала около 10–15% в структуре себестоимости смартфона, то теперь её доля составляет уже 30–40% и быстро приближается к отметке 50%.

На фоне такого давления TrendForce прогнозирует, что при негативном сценарии мировое производство смартфонов в 2026 году сократится на 10% от года к году и составит около 1,135 миллиарда устройств. В наиболее пессимистичном варианте спад может превысить 15%. При этом в отчёте отдельно подчёркивается, что Apple, находящаяся среди лидеров рынка, лучше подготовлена к росту цен на память благодаря высокой доле премиальных моделей. Покупатели бренда более лояльно относятся к возможному повышению цен, что частично поддерживает стабильность объёмов производства. Ведь даже если смартфон, который стоит 1100 долларов, неожиданно начнут продавать за 1150 долларов, потенциальные покупатели не будут сильно огорчены. А вот если смартфон за 200 долларов подорожает на те же 50 долларов, ситуация будет весьма печальной для производителя.