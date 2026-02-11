Память для смартфонов продолжает сильно дорожать

На фоне такого давления TrendForce прогнозирует, что при негативном сценарии мировое производство смартфонов в 2026 году сократится на 10% от года к году и составит около 1,135 миллиарда устройств. В наиболее пессимистичном варианте спад может превысить 15%. При этом в отчёте отдельно подчёркивается, что Apple, находящаяся среди лидеров рынка, лучше подготовлена к росту цен на память благодаря высокой доле премиальных моделей. Покупатели бренда более лояльно относятся к возможному повышению цен, что частично поддерживает стабильность объёмов производства. Ведь даже если смартфон, который стоит 1100 долларов, неожиданно начнут продавать за 1150 долларов, потенциальные покупатели не будут сильно огорчены. А вот если смартфон за 200 долларов подорожает на те же 50 долларов, ситуация будет весьма печальной для производителя.