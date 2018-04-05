Panasonic Eluga Ray 550 разочаровал

Компания Panasonic официально анонсировала смартфон Eluga Ray 550, который при всей своей крутости немного опоздал на рынок. Это вполне обычный бюджетный смартфон с дисплеем 18:9, у которого минимальные армии справа и слева от экрана имеются. Не могу сказать, что продукт может похвастаться крутым дизайном — сверху имеется приличной толщины плашка с динамиком, камерой и прочими бонусами, а снизу вставили аналогичную плашку с логотипом компании. За основу производительности данного устройства взят процессор MediaTek MT6737H, он на четырех ядрах работает с тактовой частотой 1,3 гигагерца. При этом, стоимость девайса составляет 140 долларов. Не хочу ни на что намекать, но Huawei вчера показала более мощную модель, которая выглядит более стильной, да и стоит на 15 баксов дешевле. На что надеется производитель?