Panasonic Toughpad N1 и его характеристики

Прочие технические характеристики Panasonic Toughbook N1 включают 4,7" HD-экран, 3 ГБ ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, три встроенных микрофона, 8-Мп основную со вспышкой и 5-Мп фронтальную камеры, порты microUSB и xPak, 3,5-мм миниджек, док-коннектор, поддержку Bluetooth 5 и NFC, аккумулятор на 3200 мАч с возможностью замены без потери содержимого ОЗУ (warm swap) и слот microSD Основные фишки устройства за два года не изменились. Производитель по-прежнему хвалится лазерным сканером штрих-кодов, широким набором аксессуаров для корпоративного использования (например, предлагается док-станция для четырёх смартфонов) и высоким уровнем защиты. Смартфон выдерживает падения с 7 футов (2 м 13 см), защищён от воды, пыли (IP68) и многих других недружественных явлений (MIL-STD-810G). Из других фишек производитель отмечает 3 гарантию, 100-дБ динамик и два слота SIM. В комплекте к телефону SIM-карта P.180, работающая в десятках стран мира. О стоимости смартфона пока неизвестно.