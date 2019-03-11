Panasonic анонсировала беспроводную гарнитуру RP-HD300B

Состоялся анонс беспроводной гарнитуры Panasonic RP-HD300B, которая выйдет в продажу в апреле. Новинка оснащена 40-миллиметровыми излучателями и микрофоном. Предусмотрена поддержка аудиокодека Qualcomm aptX, обеспечивающего CD-качество звука при беспроводной передаче музыки. Время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 24 часов. Подзарядка осуществляется через USB-разъем. Весит аппарат примерно 220 грамм. Приобрести устройство можно в черном, синем и красно-коричневом цветовом исполнении.