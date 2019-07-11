Panasonic покажет прозрачный OLED-телевизор на IFA

Panasonic уже работал над прозрачным OLED-телевизором, но впервые публика увидит прототип на выставке IFA в Берлине. Прототип получил очень яркий внешний вид с деревянной рамой, которая абсолютно не напоминает телевизор, и вся электроника также встроена в раму. В дополнение к дереву, Panasonic также будет использовать металл и стекло. Panasonic работает с итальянской дизайнерской компанией Vitra.

В дополнение к прозрачному OLED-прототипу Panasonic также представит свою новую линейку OLED-телевизоров на предстоящей выставке IFA в сентябре. Самая дорогая модель будет оснащена всеми современными стандартами HDR и встроенным звуком Dolby Atmos. Кроме того, все модели OLED будут иметь один и тот же процессор, интеллектуальный процессор HCX Pro.