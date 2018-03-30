Партнерская программа Nvidia GeForce уже вступает в силу

Поскольку охват HardOCP впервые появился на свет, Nvidia и различные партнеры совета директоров были жестко стеснены, отказываясь говорить или разглашать любые данные о программе.Есть данные, что партнеры платформ, которые не подписываются на GPP, не получат доступ к источнику GPU от Nvidia. Без стабильной поставки графических процессоров от Nvidia, AiBs не смогут конкурировать друг с другом на одном уровне, и, учитывая текущее положение Nvidia, доминирующее положение на рынке, они в значительной степени полагаются на поддержку компании.Второй момент, который наш источник поднял с нами, - это то, что Nvidia хочет, чтобы лучшие и самые известные бренды AiB были эксклюзивными.

Если мы посмотрим на веб-сайт MSI , были сняты серии видеокарт Radeon «Gaming» или «Gaming X» , оставив марку «Gaming» исключительно для графических картах Nvidia. Графические процессоры AMD / Radeon можно найти только в серии MSI «Armor», которая менее известна.Недавно также заметили что-то странное на сайте Gigabyte. За последние пару лет Gigabyte переводит свои игровые продукты на бренд «AORUS», который в прошлом продавал графические процессоры AMD и Nvidia. Вы все еще можете найти графические процессоры Radeon на веб-сайте под этим брендом. Однако недавно выпущенный « AORUS Gaming Box », внешний корпус GPU, по-видимому, является эксклюзивным для Nvidia. Между тем, тот же продукт можно найти в разделе AMD на веб-сайте Gigabyte, причем основное отличие заключается в том, что имя «AORUS» было удалено.