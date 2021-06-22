Патч для Galaxy A52 убивает поддержку HDR

Galaxy A52 — один из лучших смартфонов Samsung, выпущенных в 2021 году. В телефоне есть практически все, что нужно в смартфоне, да ещё и по доступной цене. Однако с последним обновлением системы компания, похоже, нарушила работу одной довольно важной функции. Galaxy A52 может похвастаться 6,5-дюймовым дисплеем FHD+ на матрице Super AMOLED с частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 800 нит. Эта панель также сертифицирована HDR и, следовательно, способна воспроизводить HDR-видео на YouTube. И, естественно, устройству не хватает сертификатов для Netflix и Amazon Prime Video, как и у любого другого смартфона Samsung, кроме флагманов. Но последнее обновление для системы безопасности от июня 2021 года нарушило поддержку воспроизведения HDR даже на YouTube. И это довольно странно, на самом деле. Приложение YouTube показывает параметры HDR, однако дисплей смартфона не отображает работы данной функции.

В сети пользователи заявили, что можно откатить обновление и вернуть поддержку данной функции или же воспользоваться советами умельцев, чтобы реализовать поддержку HDR сторонними методами, но на самом деле мы бы не рекомендовали этого делать. Лучше просто подождите, пока производитель выпустит следующий патч и тогда можно будет говорить о возможностях смартфона. Ведь производитель явно знает, что происходит, и уже занялся исправлением данной проблемы. Ждем официальной информации от Samsung и тогда можно будет говорить о патче.
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