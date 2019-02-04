Патент сенсорной клавиатуры от Apple

Компания Apple представила новый патент, заменяющий полностью традиционную клавиатуру на сенсорную панель из стекла. Согласно описанию, Apple хочет использовать стеклянную сенсорную клавиатуру, c выступающими элементами, на которых изображены клавиши. Клавиатура будет иметь два слоя, один неподвижный стеклянный слой в верхней части, который будет слегка гибким под давлением, и цифровую сенсорную мембрану под ним.

Это будет связано с тактильными вибрациями, чтобы обеспечить обратную связь при наборе текста. Поскольку нижняя часть клавиатуры будет цифровой и программной, ее можно настроить в соответствии с потребностями пользователей. Вы можете легко изменять раскладки клавиатуры, отображать клавиши на другом языке. Этот новый патент может также позволить будущим Apple MacBook быть еще тоньше, чем нынешние модели. Также это обеспечит больше места для батареи большей емкости.