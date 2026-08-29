Пауэрбанк Huawei 3C Power Bank на 12000 мАч оценили в 60 долларов

Компания Huawei выпустила на дебютный китайский рынок портативный аккумулятор 3C Power Bank, который получил батарею MegaWhale ёмкостью 12000 мАч. Новинка характеризуется корпусом толщиной 15,9 мм и массой 238 граммов в черной, белой и розовой расцветках, интерфейсом USB-C, встроенным кабелем USB-C, мощностью двухсторонней проводной зарядки до 100 Вт, поддержкой протоколов SCP, UFCS, PD, PPS и QC, номинальной ёмкостью аккумулятора 43,66 Втч, функцией определения местоположения без подключения к интернету, отображением информации о состоянии в реальном времени, интеграцией с фирменной операционной системой HarmonyOS, контролем температуры и напоминанием о низком или полном заряде. Цена пауэрбанка составляет 60 долларов.