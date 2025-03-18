Pebble Core 2 Duo готовятся к официальному релизу

Эрик Мигиковски, создатель оригинальных умных часов Pebble, готовится выпустить две новые модели — его новая компания называется Core Devices, и эти часы станут первыми умными устройствами под данным брендом. Однако, по сути, это всё те же Pebble — они работают на недавно открытом исходном коде операционной системы Pebble, обладают всеми функциями старых моделей, а одна из них даже собрана из оставшихся деталей оригинальных Pebble. Формально они не называются Pebble, но по духу и функциональности — это именно они, и их релиз уже не за горами. Первая модель, которую представят Мигиковски и Core Devices, называется Core 2 Duo (не путать со старым процессором Intel).

Она будет стоить 149 долларов и поступит в продажу в июле. Название отражает саму концепцию устройства: «Это как Pebble 2, но теперь выпускается Core Devices. А Duo означает второй шанс», — объясняет Мигиковски. Часы оснащены тем же чёрно-белым E Ink-дисплеем, что и Pebble 2, и даже выполнены в том же корпусе. «Мы нашли поставщика, у которого остались рамки от Pebble Time 2 и Pebble 2, — говорит он. — Они так и не были использованы. Так что нам просто удалось воспользоваться этим». Core 2 Duo получили несколько улучшений, в основном благодаря развитию технологий. Например, часы смогут работать более 30 дней без подзарядки — против 7 дней у Pebble 2 — благодаря более энергоэффективному Bluetooth-чипу. В устройство также добавили динамик, который можно использовать для общения с голосовыми ассистентами. В остальном же это переиздание 8-летней модели.