Печатные платы GeForce RTX 2080 Ti и RTX 2080 сравнили на фото

Продажи видеокарт Nvidia нового поколения стартуют лишь через месяц, но некоторые обзорщики уже опубликовали фото изделий с разобранными кулерами. Итак, печатная плата GeForce RTX 2080 Ti отличается плотной компоновкой. Отметим крупный GPU и подсистему питания, которая характеризуется 13 фазами. У GeForce RTX 2080 компоновка не столь плотная, меньше фаз подсистемы питания и меньше микросхем памяти. Младшая модель GeForce RTX 2070 имеет другую, более короткую печатную плату, но ее фотографии, к сожалению, не приводятся.