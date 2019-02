Пентакамерный смартфон Nokia 9 PureView будет стоить 600 евро

Профильное издание MySmartPrice поделилось европейскими ценами на такие ожидаемые смартфоны, как Nokia 9 PureView, Nokia 4.2, Nokia 1 Plus, Sony Xperia 1, Xperia 10 и Xperia 10 Plus. Официальный анонс этих устройство ожидается уже в начале следующей недели в рамках выставки MWC 2019. Итак, флагманский смартфон Nokia 9 PureView с «пентакамерой» обойдется всего в 599 евро, хотя ранее называлась цифра в 749 евро. Более доступные модели Nokia 4.2, Nokia 3.2 и Nokia 1 Plus будут стоить 199, 169 и 99 евро соответственно. Что до флагманского смартфона Sony Xperia 1, то за него попросят внушительные 949 евро. Аппарат выйдет в белой, фиолетовой, серой и чёрной расцветках. Более простые модели Xperia 10 и Xperia 10 Plus обойдутся в 349 и 429 евро соответственно.