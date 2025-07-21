Perplexity хочет предустанавливать свой браузер на смартфоны

По информации Yahoo Finance, генеральный директор Perplexity, Аравинд Сриинивас, ведёт переговоры с производителями мобильных устройств о предустановке фирменного браузера Comet на их смартфоны. Это стратегический шаг, ведь пользователи склонны использовать именно тот браузер, который установлен по умолчанию — именно на этом принципе Google и выстроила свою монополию в мобильном поиске. Perplexity намерена использовать эту же стратегию, чтобы завоевать долю рынка. Тем не менее, Сриинивас отмечает, что убедить производителей смартфонов заменить Chrome на Comet крайне сложно, ведь Google десятилетиями укрепляла своё доминирование. Кроме того, мешает инерция пользователей — большинство из нас просто продолжают использовать приложения, которые были установлены заранее.

Кроме того, браузер Comet пока находится в бета-версии и доступен только на десктопах, хотя и предлагает уникальный опыт, тесно интегрированный с ИИ Perplexity. Пользователи могут взаимодействовать со своими данными, задавая вопросы, отдавая команды, получать краткие сводки веб-страниц, создавать встречи и использовать браузер как персонального помощника. Цель — переосмыслить, как человек взаимодействует с интернетом и упростить выполнение повседневных задач. У Perplexity большие планы — компания хочет выйти на десятки и даже сотни миллионов пользователей уже в следующем году. Правда, конкуренция на этом рынке очень и очень высокая, так что стоит подождать и посмотреть.
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