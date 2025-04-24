Perplexity с голосовым вводом выпустили на iPhone

Приложение Perplexity для iOS недавно получило важное обновление — теперь в программе доступен голосовой ассистент на базе ИИ. Пользователи iPhone могут активировать помощника и попросить его, например, написать письмо, создать напоминание или забронировать столик в ресторане. Ассистент продолжает слушать команды даже после того, как вы свернули приложение, хотя пока не поддерживает совместное использование экрана, как это реализовано на Android. Стоит напомнить, что многие функции, обещанные Apple для обновлённой Siri с поддержкой Apple Intelligence, могут появиться не раньше, чем через год, что даёт приложению огромное преимущество. К тому же, в отличие от Apple Intelligence, голосовой ассистент Perplexity работает даже на старых устройствах.

Правда, у голосового ассистента Perplexity на iOS есть и ограничения. Например, он не может использовать камеру, чтобы видеть окружающий мир в формате визуального поиска, как это умеют другие ИИ, включая ChatGPT и Grok. Тем не менее, можно загрузить фото и задать текстовый вопрос по изображению. А вот установить будильник на iPhone голосом через Perplexity не получится — для этого по-прежнему придётся обращаться к Siri. Но во многом это проблема операционной системы компании Apple, а не приложения, потому что реализовать такие базовые вещи разработчики явно могли, если бы имели доступ к более глубокой интеграции с iOS. Хорошая новость для тех, кто устал набирать сообщения от руки на клавиатуре.