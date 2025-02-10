Первая RTX 5090 расплавилась под нагрузкой

Вчера в сети появилось первое сообщение о расплавленном разъёме NVIDIA GeForce RTX 5090 — пользователь сообщил о повреждении как видеокарты, так и кабеля питания. Этот случай в очередной раз доказывает, почему не стоит использовать устаревший 12-контактный разъём 12VHPWR, который уже ранее доставил множество проблем владельцам видеокарт. Хотя этот разъём и был модернизирован для снижения риска перегрева, случаи плавления наблюдались ещё на RTX 4090. Однако один из пользователей допустил ту же ошибку, подключив этот разъём к своей недавно приобретённой GeForce RTX 5090 Founders Edition. На форуме Reddit пользователь ivan6953 рассказал, что оба его 12-контактных разъёма оплавились во время игры. Он использовал блок питания ASUS Loki SFX-L и сторонний кабель 12VHPWR от Moddiy.

Пока неизвестно, произошло ли плавление пластика из-за неправильного подключения или дефектов самого разъёма, но такое развитие событий было ожидаемо. RTX 5090 — ещё более энергоёмкая видеокарта по сравнению с RTX 4090. По словам пользователя, его видеокарта в игре потребляла 500-520 Вт на момент инцидента. Он играл в Battlefield V, когда почувствовал запах гари и немедленно выключил ПК, но было уже поздно — разъём на кабеле и видеокарте оказался обугленным. Пользователь утверждает, что ранее этот же кабель работал с его RTX 4090 без проблем, и что он правильно подключил его к RTX 5090. Однако из прошлых случаев известно, что даже если 12VHPWR издаёт характерный щелчок при подключении, он может быть вставлен не полностью.
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