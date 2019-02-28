Первая аналоговая механическая клавиатура Cooler Master MK850

Cooler Master представляет новую аналоговую механическую игровую клавиатуру MK850. Отличительная черта MK850 в том, что это единственная аналоговая клавиатура, в которой используются престижные переключатели Cherry MX. Новая модель воспринимает всю 4 мм высоту нажатия клавиш, в отличие от аналоговых клавиатур без Cherry MX, разработанных конкурентами, которые воспринимают только 2 мм высоты.

Клавиатура MK850 оснащена удобной съемной подставкой под запястья, двумя программируемыми сверхточными колесами прокрутки, пятью выделенными клавишами макросов с пятью уровнями и четырьмя профилями, съемным кабелем USB Type-C, специальными мультимедийными клавишами для быстрого доступа к часто используемым командам, RGB-подсветкой и гладкой верхней панелью из анодированного алюминия. Настройки MK850 легко менять с помощью простого в использовании программного пакета Cooler Master. Клавиатура MK850 появится в продаже в России в мае 2019 года по ориентировочной стоимости 17 500 рублей.