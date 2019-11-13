Первая партия Honor 9Х и Honor 9X Premium полностью распродана в России

Компания Honor похвасталась результатами продаж смартфонов Honor 9Х и Honor 9X Premium, которые появились в российской продаже 8 ноября. Ассортимент пополнится второй партией уже 15 ноября.Напомним, что устройство Honor 9Х получил 6,59- дюймовый Fullview-дисплей с разрешением Full HD+, встроенную в экран фронтальную камеру на 16 Мп, двойную основную камеру на 48 и 2 Мп, ночной режим AIS, батарея на 4000 мАч, также поддержку бесконтактных платежей NFC (только у Honor 9X). Его цена составляет 16 990 рублей. Honor 9X Premium с тройной камерой и 6 ГБ оперативной памяти доступен за 18 990 рублей. Смартфоны доступны в трех цветах: синий,красный и черный.