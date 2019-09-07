Первая партия Samsung Galaxy Fold уже распродана

2019-09-07, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy Fold; [114]
Вчера компания Samsung выпустила в продажу в Южной Корее свой первый складной смартфон с гибким экраном Galaxy Fold. Как сообщает местное издание Korea Herald, первую партию новинки раскупили за считанные часы. Предполагается, что объем партии составил тысячу экземпляров. Скоро Galaxy Fold будет доступен для покупки в Европе, США, Сингапуре и на других рынках.

Напомним, что Galaxy Fold оснащается сгибающимся 7,3-дюймовым безрамочным Dynamic AMOLED-экраном Infinity Flex Display с разрешением QXGA+, который складывается в более компактное устройства со вспомогательным сенсорным 4,6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением HD+, сканером отпечатков пальцев на торце, Android 9.0 Pie с переделанным интерфейсом, фирменным чипсетом Exynos 9820, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, двумя аккумуляторами на 4380 мАч, поддержкой беспроводной зарядки других устройств, тройной тыльной камерой на 16+12+12 Мп, двойной 10+8 Мп на внутренней стороне и еще одной 10 Мп камерой, расположенной на лицевой стороне, а также стереодинамиками AKG.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Fold
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