Первые беспроводные наушники Urbanears Luma и Alby

Шведский аудиобренд Urbanears представил свой первые беспроводные наушники Luma и Alby.

Как и большинство настоящих беспроводных наушников, Luma и Alby имеют стандартный форм-фактор, в комплекте с силиконовыми насадками трех разных размеров, зарядным чехлом и совместимым зарядным кабелем USB Type-C. Обе модели подключаются по беспроводной сети через Bluetooth 5.0.

Luma имеет водонепроницаемость IPX4 и до 25 часов воспроизведения. У Alby нет IP-рейтинга, вместо этого он получил на 15 часов больше автономности. Кроме того, Luma предлагает датчик износа, который автоматически приостанавливает песню, когда она не используется, и каждый наушник Luma оснащен двумя микрофонами для голосовых вызовов. У Alby нет этого датчика для воспроизведения, и вместо этого используются одиночные микрофоны. Наушники получили четыре расцветки корпуса: бирюзово-зеленый, угольно-черный, ультрафиолетовый, пыльно-белый. Стоимость наушников к сожалению неизвестно.