Первые фото с 108-Мп камеры Redmi Note 9 Pro 5G

В сети появились первые фотографии, сделанные на основную камеру представленного несколько дней назад смартфона Redmi Note 9 Pro 5G. Снимки демонстрируют высокую детализацию при съемке архитектуры и в условиях недостаточного освещения. Напомним, что аппарат получил основную квадрокамеру с главным датчиком изображения Samsung ISOCELL Bright HM2 разрешением 108 Мп, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, макромодулем на 2 Мп и датчиком глубины на 2 Мп. Смартфон оценен в Китае в 1599 юаней или около 18 400 рублей по актуальному курсу. Разумеется, глобальная версия устройства будет стоить на порядок дороже.

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