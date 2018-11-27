Первые подробности о клавиатуре и мыши Razer для Xbox One

Еще в сентябре, когда была подтверждена поддержка клавиатуры и мыши Xbox One, Microsoft также объявила о новом партнерстве с Razer, известным разработчиком игровых аксессуаров для ПК. Razer будет первым, кто выпустит официальную беспроводную клавиатуру и мышь для Xbox One. Razer дразнит выпущенным изображением своего нового оборудования, обещая полное открытие на выставке Consumer Electronics Show (CES) 2019 года в январе.

Предстоящие аксессуары Razer поддерживают функцию Xbox Dynamic Lighting, которая основана на собственной технологии Razer «Choma», которая позволяет использовать многоцветное освещение на клавиатурах. Специфично для модели Xbox One - это специальная кнопка Xbox в правом нижнем углу, где обычно находится клавиша «Control». «Мы гордимся тем, что сотрудничаем с Microsoft, чтобы предложить вам первую в мире беспроводную клавиатуру и мышь, разработанную для Xbox One. Оборудованная нашими ведущими в отрасли игровыми технологиями, открывайте новый способ играть в вашей гостиной», -сказал Razer на своем веб-сайте. Неизвестна и цена, однако она, скорее всего, будет высокой.