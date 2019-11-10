Первые рендеры линейки смартфонов Samsung Galaxy S11

Авторитетный инсайдер Бен Гескин выложил первые изображения серии смартфонов Samsung Galaxy S11, основанные на утечках и ранее опубликованной информации о новинке.

Ранее появлялась информация, что в серии будет пять смартфонов диагоналями 6,2, 6,4, 6,7 – дюйма с поддержкой 4G и 5G, 6,9 дюймов только с модемом 5G. Смартфон будет оснащаться изогнутым дисплеем, основной камерой c главным модулем разрешением 108 Мп, врезанной селфи-камерой и платформой Snapdragon 865 Qualcomm. Samsung Galaxy S11 может стать первым смартфоном на основе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 865. Официальный анонс новой линейки Samsung должен состояться в первой половине следующего года. На фотографии изображены слева направо Samsung Galaxy S10+ (6,4 дюйма), Samsung Galaxy S11+ (6,9 дюйма) и Vivo Nex 3 (6,89 дюйма).