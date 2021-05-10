Первые рендеры смартфона Sharp AQUOS R6

Sharp - не известный бренд смартфонов на многих рынках, но популярен в Японии. По слухам сети, японский производитель Sharp готовится выпустить 10 мая на домашний рынок новый смартфон под именем Sharp AQUOS R6. Официальные рендеры, предоставленные в сети, показывают, что компания Sharp объединилась с Leica, чтобы предложить оптимизированную производительность камеры.

Как видно на рендерах, грядущий смартфон AQUOS R6 имеет дисплей с изогнутыми краями с выровненным по центру вырезом для селфи-камеры. На задней стороне телефона находится массивный модуль камеры, в котором размещены две камеры.

В настоящее время нет информации о характеристиках камеры AQUOS R6.