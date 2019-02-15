Первые рендеры смартфона Vivo Iqoo с гибким экраном

2019-02-15, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Vivo Iqoo; [37]
Несколько дней назад китайская компания Vivo объявила о создании собственного бренда Iqoo, который будет выпускать смартфоны. По последним данным, новое подразделение сосредоточится на создании премиальных моделей, цена которых будет больше 740 долларов. Также в сети появились первые рендеры смартфона, который выпустит Iqoo. Судя по изображениям, нас ждет аппарат со сгибающимся экраном. Все это очень похоже на первый смартфон Samsung с гибким дисплеем, который, если верить недавней утечке, получит название Samsung Galaxy Winner. Его официальный анонс состоится уже 20 февраля. На том же мероприятии будут представлены и флагманские смартфоны Samsung Galaxy S10.


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