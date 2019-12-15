Первые рендеры смартфона Xiaomi Mi Mix 4 с опоясывающим экраном

Инсайдеры поделились первыми изображениями смартфона Xiaomi Mi Mix 4, который выйдет в первой половине следующего года по цене примерно $2800. По дизайну аппарат почти идентичен, вышедшему в сентябре смартфону Xiaomi Mi Mix Alpha.

Отличительным признаком новинки является опоясывающий экран, которого не будет на задней крышке, как в Mi Mix Alpha. В остальном же смартфоны очень похожи между собой. Аппарат получит четыре цвета: черный, белый, зеленый и синий.

По предыдущим слухам, смартфон будет оснащаться SoC Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 6 ГБ ОЗУ, операционной системой Android 9.0 Pie, а также прогнозируется подэкранная селфи-камера