Первые рендеры умных часов Samsung Galaxy Sport

В сети появились неофициальные изображения преемника Samsung Gear Sport. Изображения на основе САПР показывают более округлый и плавный дизайн устройства под кодовым названием «Pulse».

Часы круглые и имеют гладкую рамку (аналогично Gear S2 ). У предшественника был более квадратный дизайн и рамка с накаткой. Даже два поршня перешли от прямоугольного к круглому. Часы будут доступны в черном, серебристом, зеленом и розовом золоте.

Размер экрана, вероятно, останется неизменным 1,2 дюйма. Пока неясно, будет ли рамка вращаться. Эта функция является определяющей особенностью умных часов Gear и скорее всего Samsung не упустит ее.

Кодовое название «Pulse» для нового Gear Sport, возможно, является намеком на то, что Samsung добавит ЭКГ. Скорее всего, часы будут представлены на мероприятии Samsung Unpacked для Galaxy S10 или несколько дней спустя на MWC.