Первые тесты AMD Radeon RX 6700M

Графический процессор еще не выпущен AMD Radeon RX 6700M, но уже появились первые результаты тестов.

Результаты тестов были опубликованы пользователем @_rogame из Twitter. Неизвестная модель ноутбука с Radeon RX 6700M (135 Вт) и процессором Ryzen 5900HX была протестирована в тестах 3DMark Time Spy и Fire Strike.

Среди конкурентов представлены ноутбуки с RX 6800M, модель Lenovo Legion 5 Pro с RTX 3070, ROG Strix G17 с RTX 3070 и Legion 5 Pro с RTX 3060.

В Time Spy система набрала 8721 балл, результат оказался немного ниже RTX 3060. Однако при сравнении ее 23413 баллов в Fire Strike с другими графическими процессорами она превосходит RTX 3060. В обоих тестах Radeon RX 6800M оказалась на 20-27% быстрее RX 6700M.

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