Первые в мире видеокарты AMD на 7-нм GPU не для геймеров

Компания AMD анонсировала новую линейку видеокарт Radeon Instinct MI50 и MI60, построенные на базе 7 нанометрового техпроцесса. Видеокарты не предназначены для игр.

Представленные адаптеры нацелены на центры обработки данных, ускорение задач с использованием искусственного интеллекта и так далее. Известно, что GPU Vega 20, который лежит в основе новинок, включает в себя 13,2 млрд транзисторов, вдвое увеличивая площадь их размещения. У Vega 10 насчитывается 12,5 млрд транзисторов, а это означает, что новый графический процессор всё же имеет отличия от старого, хотя количество потоковых процессоров осталось прежним — 4096. При этом новый GPU может похвастаться на 50% меньшим энергопотреблением при одинаковой частоте и в 1,25 раза большей производительностью при равном потреблении. Ускоритель Radeon Instinct MI60 оснащается 32 ГБ памяти HBM2 с пропускной способностью 1 ТБ/с, Radeon Instinct MI50 — 16 ГБ с теми же параметрами. Новинки являются первыми на рынке, кто поддерживают интерфейс PCIe 4.0. Интерфейс Infinity Fabric позволяет адаптерам обмениваться данными со скоростью 200 ГБ/с. В одну связку при этом можно соединить до четырех карт.

Это отличная новость для тех, кто работает в ИИ и других высокопроизводительных вычислениях, а как же геймеры? Высокоэффективная технология с высокой эффективностью 7 нм может не появиться на игровых картах, но AMD недавно обещала объявить свои 7-нм видеокарты на выставке CES 2019 вместе с процессорами, использующими ту же плотную архитектуру.