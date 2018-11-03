Первый iPhone 5G может появиться в 2020 году

Гонка 5G начинает усиливаться. Производители готовятся ввести шквал смартфонов, которые поддерживают сверхбыструю связь в 2019 году. Apple похоже не торопится выпустить 5G-трубку в следующем году.

Консервативный подход Apple, не торопиться, может стать хорошим курсом действий. Конечно, мы видели телефоны 5G, такие как Xiaomi Mi Mix 3, вышли в 2018 году, но эти возможности не будут использоваться до тех пор, пока не будет создана сеть 5G. Некоторые беспроводные операторы во всем мире скоро станут доступными для этой технологии, но глобальное покрытие не произойдет в одночасье. Большинство даже не знают, что такое 5G на данный момент, поэтому потребность в телефонах 5G будет ощущаться после того, как сверхбыстрая скорость загрузки, более низкая латентность и возможность подключения гораздо большего количества устройств сразу станут доступны большинству мобильных пользователей.