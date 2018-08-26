Первый смартфон Xiaomi под новым брендом Poco F1

Poco F1 самый модный смартфон в этом году с отличными характеристиками и очень привлекательной ценой. В наличии 20-мегапиксельная селфи-камера со вспышкой и тыльная на 5 + 12 Мп, 6 или 8 Гб ОЗУ и 64 – 256 Гб на флэш-накопителе, порт USB Type-C, модули Wi-Fi, LTE, Bluetooth 5.0, приемник GPS+ГЛОНАСС, АКБ на 4000 мА/ч (быстрая зарядка Quick Charge 3.0 от Qualcomm), пара SIM-слотов, сканер отпечатка пальца.В сердце гаджета лежит топовый чип Snapdragon 845 от Qualcomm. В роли ОС – Android 8.1 Oreo с надстройкой MIUI 9. Разрешение 6,18-дюймового экрана – 2246 x 1080 точек (Full HD+). Стоимость смартфона составит 300 долларов.