Первую партию Redmi Note 7 отдают за 10990 рублей

Компания Xiaomi объявила о скором начале российских продаж бюджетного смартфона Redmi Note 7, который уже расходится миллионными тиражами в Китае. В отечественной рознице новинка появится 28 марта. При этом первая партия в официальном интернет-магазине Mi.com и на площадке TMall с 10:00 до 13:00 28 марта будет доступна по цене 10 990 рублей. Что до рекомендованной цены, то она составляет 13 990 рублей. До 7 апреля покупатели смартфона получат в подарок фитнес-браслет Mi Band 3. Разумеется, все это о младшей версии с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти. Вариант с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти оценен в 15 990 рублей.

Напомним, что новинка оснащается 6,3-дюймовым IPS LTPS дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, яркостью 450 кд/кв.м, контрастностью 1500:1 и 84% цветового пространства NTSC, процессором Snapdragon 660, сдвоенной тыльной камерой с новым 48 Мп датчиком Samsung GM1 и 5 Мп вспомогательным сенсором, 13 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки от адаптера мощностью 18 Вт, портом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников.