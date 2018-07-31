Первую партию Xiaomi Mi 8 Explorer Edition распродали за минуту

Вчера мы писали о том, что в продаже появился смартфон Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, который отличается от стандартной модели «прозрачной» задней панелью, сканером отпечатков пальцев, интегрированным в экран, и системой трехмерного сканирования лица. Сегодня стало известно, что первая партия устройства была распродана за минуту. Размер партии, как и полагается в таких случаях, не сообщается. Цена смартфона, напомним, составляет 545 долларов.

Xiaomi Mi 8 оснащается корпусом из стекла и металла, 6,21-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2248:1080 пикселей и соотношением сторон 18,7:9, топовым процессором Snapdragon 845, 6/8 ГБ оперативной и 64/128/256 ГБ встроенной памяти, двойной 12-Мп камерой с AI-возможностями, которую DxO Mark оценили в 105 очков (больше, чем у iPhone X), системой 3D-сканирования лица, которую не обмануть ни маской, ни распечатанной или электронной фотографией, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 3500 мАч с беспроводной зарядкой, а также ОС Android 8.1 Oreo с MIUI 10.