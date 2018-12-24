Первую партию смартфона Lenovo Z5s раскупили за минуту

Компания Lenovo похвасталась успехами смартфона Z5s, стартовая партия которого была распродана всего за минуту. Объем партии, разумеется, не уточняется. Напомним, что версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти оценена в 200 долларов, вариант с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти обойдется в 230 долларов, а за старшую версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти придется заплатить 275 долларов.

Напомним, что смартфон оснастили мощным процессором Snapdragon 710, поддержкой фирменной технологии Game Turbo, 6,3 дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, который занимает 92,6% площади фронтальной, рамкой корпуса из прочного авиационного алюминия, водоотталкивающим покрытием P2i, тройной основной камерой на 8, 16 и 5 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп с пикселями 2,0 мкм, аккумулятором на 3300 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт, портом USB-C, 3,5 мм разъемом для наушников, а также ОС Android 9.0 Pie с интерфейсом ZUI 10.