Phanteks представила вместительный корпус Enthoo Luxe 2

Enthoo Luxe 2 - это корпус, в котором достаточно места даже для самых экстремальных систем, включая поддержку двух ПК в одном корпусе. Поддерживаются до E-ATX (или даже SSi-EEB) материнские платы, в дополнение имеется место для видеокарт длиной до 503 мм. Также можно смонтировать два GPU вертикально и запустить их в SLI.

Luxe 2 может быть настроен на одновременную поддержку до 15 120-мм вентиляторов или восьми 140-мм вентиляторов. Со всей этой поддержкой вентиляторов, также имеет отличную поддержку радиаторов, которая присутствует здесь для жидкостного охлаждения. Можно выбрать до четырех радиаторов, в зависимости от размера, но максимум можно получите два блока 480 мм или три блока 360 мм в одной сборке системы.

Внутренняя компоновка корпуса является модульной, поэтому можно удалять или добавлять определенные крепления и вносить изменения по мере необходимости. Задняя часть корпуса может похвастаться ведущим в отрасли кабельным управлением, с тоннами каналов на липучке для прокладки кабелей и поддержания чистоты, в дополнение к обычным резиновым прокладкам.

Phanteks Enthoo Luxe 2 также поставляется с большим боковым окном из закаленного стекла и тонкой RGB светодиодной полосой на передней панели.