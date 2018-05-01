Phanteks выпускает корпус Eclipse P300 в трех цветах

Phanteks выпускает новую линейку P300 в трех цветах: черный / красный, черный / белый и белый. Корпус полностью состоит из металла, а боковые панели из закаленного стекла.Новая конструкция кожуха блока питания улучшает внешний вид. Он оснащен функциями для создания интуитивно понятной и удобной установки. P300 поставляется с инструментами для управления кабелями, поддержкой установки AIO.Eclipse P300 - отличная отправная точка для новых и ориентированных на бюджет пользователей. Phanteks Eclipse P300 Color Editions будет выпущен в апреле 2018 года.PH-EC300PTG_BR / BW / WT € 59,90 / £ 52,99 / 5 лет ограниченной гарантии.