Phanteks выпустила корпус Eclipse G360A с поддержкой радиаторов 360 мм

Компания Phanteks объявила о выпуске компьютерного корпуса Eclipse G360A. Представлен корпус в цветовом исполнении Matte White и Satin Black.

Новый корпус Eclipse G360A разработан на основе модели P360A. Phanteks Eclipse G360A поставляется с тремя предустановленными вентиляторами 120 D-RGB PWM спереди, а передняя панель с мелкой сеткой обеспечивает лучший воздушный поток. В новом корпусе реализована поддержка радиатора на 360 мм, которую можно установить на переднюю или верхню панель. Корпус имеет встроенную подсветку D-RGB со встроенным контроллером D-RGB.

Phanteks Eclipse G360A поддерживает материнские платы E-ATX и видеокарты длиной до 400 мм.

Корпус Phanteks Eclipse G360A доступен по цене около 100 долларов.