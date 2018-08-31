Phanteks выпустила корпус Enthoo Evolv X с многоцветной RGB-подсветкой

Компания Phanteks выпустила корпус Enthoo Evolv X формата Mid-Tower с многоцветной RGB-подсветкой. ПК-корпус позволяет применять видеокарты длиной до 435 мм. Сообщается о применении материнских плат типоразмера E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Внутри можно разместить до десяти накопителей в форм-факторе 3,5 дюйма и до девяти накопителей стандарта 2,5 дюйма, а также имеется семь посадочных мест для карт расширения. Габариты устройства составляют: 240 * 520 * 510 мм. Предусмотрены гнезда для наушников и микрофона, два порта USB 3.0 и симметричный порт USB Type-C. О стоимости новинки пока не сообщается.