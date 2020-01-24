Philips Audio выпустила наушники премиум-класса

Новые наушники Fidelio X3 изготовлены из высококачественных материалов, поэтому они относятся к премиум-классу. Они обеспечивают отличное звучание, богатый бас и чистый звук. Стоимость наушников Philips Fidelio X3 составляет 349 евро.

Наушники выполнены в открытом акустическом оформлении, их корпус изготовлен из анодированного металла темно-серого цвета. Оголовье покрыто натуральной кожей, а надежность крепления на голове слушателя обеспечивает эластичная лента.

Ушные чаши оснащены динамическим драйвером с полимерной диафрагмой диаметр которого составляет 50 мм. Динамики заполнены гелем для лучшего демпфирования.

Амбушюры покрыты велюровым материалом с функцией эффект памяти. Наушники имеют сертификат Hi-Res Audio, их заявленная частотная характеристика простирается от 5 до 40 000 Гц. В комплект поставки входят кабели с разъемами MMCX.