Philips Audio выпустила наушники премиум-класса

2020-01-24, Автор - Ramil; Продукт - Fidelio X3; [96]
Новые наушники Fidelio X3 изготовлены из высококачественных материалов, поэтому они относятся к премиум-классу. Они обеспечивают отличное звучание, богатый бас и чистый звук. Стоимость наушников Philips Fidelio X3 составляет 349 евро.

Наушники выполнены в открытом акустическом оформлении, их корпус изготовлен из анодированного металла темно-серого цвета. Оголовье покрыто натуральной кожей, а надежность крепления на голове слушателя обеспечивает эластичная лента.

Ушные чаши оснащены динамическим драйвером с полимерной диафрагмой диаметр которого составляет 50 мм. Динамики заполнены гелем для лучшего демпфирования.

Амбушюры покрыты велюровым материалом с функцией эффект памяти. Наушники имеют сертификат Hi-Res Audio, их заявленная частотная характеристика простирается от 5 до 40 000 Гц. В комплект поставки входят кабели с разъемами MMCX.

Комментарии и отзывы Fidelio X3
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