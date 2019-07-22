Philips S561 и его функции

Новинка работает на базе восьмиядерного процессора Spreadtrum SC9863A. Модель также оснащена 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Предусмотрена возможность расширения объёма накопителя при помощи microSD карт до 128 ГБ. На тыльной крышке смартфона имеется сканер отпечатков пальцев. Основная камера Philips S561 оснащена сразу двумя сенсорами с разрешением 13 и 2 мегапикселей, а модуль фронтальной камеры 5-мегапиксельный.Главная особенность Philips S561 — аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Он способен обеспечить работу смартфона в режиме разговора до 32 часов и до 911 часов в режиме ожидания. Модель получила ёмкий аккумулятор, сканер отпечатков пальцев, яркий IPS-дисплей и предустановленную операционную систему Android 9.0. Стоимость модели составит 9800 тысяч рублей.