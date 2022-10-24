Philips представила белую игровую клавиатуру

На рынке компьютерной периферии на протяжении весьма длительного времени не появлялось ничего нового, так как крупные производители уже давно сформировали свои линейки и просто улучшают продукцию от года к году. Но в Philips решили, что они вполне готовы выйти на рынок компьютерной периферии с новой линейкой устройств Evnia, в которую в том числе вошли клавиатура и мышка. И на самом деле это крайне интересные устройства хотя бы по той причине, что у гаджетов используется исключительно белый дизайн корпуса с белой подсветкой (подсветку, конечно, можно будет настраивать другими цветами). Выглядит такое решение крайне необычно и пользователи, вероятно, полюбят новинку именно за дизайн, так как клавиатур в белом цвете на рынке не так уж много.

При этом можно быть уверенным в том, что производитель будет выпускать качественные решения, так как это первые продукты бренда и пользователи, в случае, если продукция будет некачественной, поставят крест на производителе. Также хотелось бы сказать, что мышка, которая тоже выполнена из белого пластика, имеет довольно широкую полосу подсветки, которая смотрится круто и моментально привлекает к себе внимание. Вероятно, это не самая удобная мышка на рынке, так как корпус у неё скорее классический и строгий, но в паре с клавиатурой такой комплект будет смотреться крайне привлекательно. Вопрос только в стоимости, которая для нашего рынка пока что не сообщается, но мы это узнаем в самое ближайшее время.